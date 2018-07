El juego de palabras en el que el 90% de las personas respondemos lo mismo

En este juego de palabras no importan tus conocimientos, tu agilidad mental o tu grado de concentración. Se ha demostrado que 9 de cada 10 personas responderán exactamente lo mismo. El juego consiste en responder de la manera más rápida posible. ¿Estás preparado para saber a qué porcentaje de la población perteneces? Liopardo | Liopardo Ahora que ya tienes tu respuesta, ¿Quieres saber lo que probablemente hayas contestado? 9 de cada 10 personas responderán a la última pregunta con zanahoria ¿Qué has respondido tú? ¿Eres de ese 90%? ¿Por qué la mayoría de las personas responden zanahoria? En el caso de este juego de palabras, las operaciones de adición y sustracción no son más que parte de un mecanismo de distracción que nos anima a responder con agilidad a la última pregunta: Nombra un vegetal. Lo que sucede es que cuando te sientes presionado para contestar en el menor tiempo posible tu cerebro busca la respuesta más obvia y sencilla de imaginar. La zanahoria es un prototipo de vegetal ideal por lo que la asociamos directamente al concepto de verdura. Prueba ahora con esta otra pregunta: Liopardo | Liopardo Si has respondido leche, ahí lo tienes. Para tu cerebro ha sido más fácil asociar la leche a la vaca, porque es lo que ellas producen (leche) y nosotros bebemos (beber). Sin embargo, la respuesta lógica no es que las vacas beban leche, sino agua.