El fulminante rechazo que recibió este chico se vuelve viral en las redes

Quizás seas suertud@ y nunca te hayan dado calabazas, pero este hecho es más común de lo que parece. A nadie le gusta sentirse rechazado en mitad de una conquista, aunque cuando se hace sutilmente no es tan dramático. Sin embargo, hay zascas que pueden doler y mucho. Un ejemplo claro de ello es la fulminante respuesta que dio esta joven a un joven llamado Nicholas Pallone que estaba intentando ligar con ella de forma ingeniosa. Las cosas no salieron según lo esperado. Cuando el chico de 19 años estaba intentando seducir a la chica con un extraño juego, todo se desmoronó. La conversación fue la siguiente: Liopardo | Liopardo : ¿Te importaría solucionar rápidamente un problema que tengo con un amigo?: ¿Seguro?: Bueno, mi amigo JURA que hay 23 letras en el alfabeto, pero yo digo 21. ¿Cuántas crees que hay?: Dios, ¿me estás preguntando en serio? Son 26...: Mmmm me debo haber olvidado las letras U-A-R-Q-T (que se lee "You are a cutie" o "Eres muy guapa") Y lo peor no es eso, sino la respuesta final de la chica. Liopardo | Liopardo : Tu amigo estuvo más cerca...a él solo se le olvidaron las letras las letras B-Y-E ("Adiós") Como era de esperar, la conversación no ha tardado en difundirse por las redes sociales, causando reacciones de todo tipo.