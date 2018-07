Todos los años se produce la misma situación que anuncia el comienzo de la Navidad. Tras Halloween un extraño efecto conocido como “el efecto Mariah Carey” recorre internet.

Las búsquedas de su éxito navideño 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey empiezan a repuntar y es el primer síntoma claro de que la Navidad ya está aquí.Tanto las estadisticas de busqueda de Youtube como de Google indican que a principios de diciembre, antes de lo esperado, aumentan las búsquedas de este clásico que Mariah Carey lanzó en 1994.