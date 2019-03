El demoledor WhatsApp que una madre mandó a los padres del niño que acosaba a su hijo en el colegio

Una madre desesperada y cansada del acoso diario al que sometían a su hijo de 11 años en el colegio decidió tomar cartas en el asunto. Debi mandó este demoledor mensaje de WhatsApp a los padres del niño que se metía constantemente con su hijo, insultándolo y provocando que el resto de la clase se riera también de él.

Hemos hablado con @debiquilla que nos ha explicado que esta situación lleva ocurriendo varios meses y que el WhatsApp fue un recurso final después de que ningún otro método funcionaria.

Debi nos cuenta que habló primero con los profesores de su hijo y al ver que no hacían nada "decidió mandar el WhatsApp a la delegada para que se lo mandará a la madre del niño". "Conseguí que el profesor me llamara pero lo único que hacía era excusarse y dejar claro que hace bien su trabajo, algo que yo no dudo" pero añade que "en este caso yo lo único que quiero es que ese niño deje de acosar a mi hijo que no lo deja en paz"

Debi siente que "Llevo 11 años educando a mi hijo para que sea una persona educada, coherente, con valores, cordial y no me da la gana que por culpa de este niño mi hijo se vuelva un agresivo o un reprimido".

"Mi hijo me dijo que el profesor no había hablado con él, Me duele que no haya sacado cinco minutos para decirle a mi hijo como estás" por lo que Debi nos cuenta que "finalmente conseguí el teléfono de la madre y le escribí directamente a ella"

"Te mande un mensaje que la delegada no te lo quiso hacer llegar porque no quiso meterse en medio. Te escribí en caliente porque mi hijo salió muy mal de clase porque tu hijo lleva siete meses acosándolo, lo que te pido es que lleguemos a una solución antes de que tengamos que ir a más y que mi hijo le tenga que acabar dando un guantazo al tuyo", pero desgraciadamente Debi nos cuenta que no ha recibido todavía ninguna respuesta por parte de la madre.

Le preguntamos a Debi si no se puede hacer nada contra el bullying y nos dijo que "Seguimos teniendo personas que educan a sus niños riéndose del que está gordo o del que es diferente y al final te tienes que defender de alguna forma. Yo no puedo consentir que mi hijo lo esté pasando mal y sea un niño triste cuando yo me esfuerzo muchísimo para que sea feliz porque haya un niño al que no han educado bien en su casa."

Debi explica que le puso el mensaje a la madre porque "creo que la que tiene que educar a su hijo es la madre y no el colegio. Por eso le puse el mensaje a la madre con copia al profesor y no al revés. Estoy esperando a que esa madre me diga que es lo que va a hacer para que ese niño cambie su forma de comportarse con mi hijo".