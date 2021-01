El demoledor hilo sobre los efectos secundarios de la vacuna de la Covid en un joven barcelonesa

La mejor noticia que nos dejó el cierre de 2020 fue la llegada de las vacunas contra el coronavirus. Tras un año terrible a causa de la pandemia la llegada de las vacunas de Moderna y Pfizer abren la posibilidad de que poco a poco podamos volver a la normalidad.

En toda España ya están empezando a vacunar a la gente pero la ignorancia y las fake news hacen que haya personas negacionistas, escepticas o directamente antivacunas. En ese sentido una usuaria de Twitter decidió escribir un hilo explicando los efectos secundarios que había tenido después de recibir la vacuna.

"Ayer me vacunaron contra la COVID19. Abro hilo sobre los efectos secundarios que me ha generado", escribió esta tuitera barcelonesa consiguiendo más de 11.000 retuits y 70.000 'me gusta'.

Pincha en el vídeo para ver los siguientes tuits que fueron escuetos y demoledores. Mucha gente está aplaudiendo el mensaje de esta tuitera que es el perfecto contra los antivacunas.

VER MÁS: ¡Tremendo susto!