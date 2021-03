El creador del meme "Deal With It" lo vende por 23.000 dólares

Parece que los memes se están convirtiendo en obras de arte a juzgar por los precios por los que están siendo vendidos en los ultimos años. Primero fue Nyan Cat, el artista Christopher Torres ha produjo una versión remasterizada de su obra, que fue subastada por Foundation, una plataforma dedicada al arte digital.

Ahora ha sido el turno de "Deal With It", otro de los memes populares de todos los tiempos. El artista y diseñador estadounidense Ryder Ripps subastó los derechos digitales del popular meme 'Deal with it' por 23.000 dólares, también a través de Foundation.

El meme, que incluye un par de icónicas gafas de sol sobre la frase 'Deal With It', fue creado en 2010 y desde entonces no ha dejado de ser viral tanto en su versión original como en la versión "Thug Life".

Ripps no solo ofreció todos los derechos del meme, sino también su plantilla original de Photoshop en forma de token no fungible o NFT. Al parecer cualquiera puede descargar este meme cuando lo desee pero el sistema permite que las personas demuestren su propiedad digital de un activo en línea utilizando la tecnología 'blockchain'.

Sólo nos queda preguntarnos cuál será el siguiente meme que sera subastado y por cuánto dinero será comprado.