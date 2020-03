Los cambios de vida en la mayoría de ocasiones suelen acarrear mejoras. Bien puede ser a nivel laboral, familiar o estrictamente personal.

Entre los cambios personales encontramos ejemplos de todo tipo como crecimiento personal, dejar a tu pareja o adelgazar radicalmente.

Este último ha sido el caso de una mujer mayor que se ha vuelto viral en Instagram. Se trata de Joan MacDonald, de Ontario, Canadá, quien a sus 73 años ha pegado un radical cambio físico.

Todo comienza a raíz de una conversación con el medico en la que éste le comunica que si sigue con su estilo de vida deberá aumentar su medicación.

Inmediatamente después Joan hace una profunda reflexión y decide dar un vuelco a sus hábitos. En ese momento comenzó a hacer deporte con la ayuda imprescindible de su hija Michelle y cambiar su alimentación a una dieta sana y equilibrada.

Un año después, Joan se ha convertido en una chica fitness con cerca de 420.000 seguidores en Instagram. Explica que al principio le resultó complicado pero que se trataba de "ahora o nunca".

"Decidí que podía hacerlo y me negué a renunciar sin importar lo desalentador que fuera ir al gimnasio con artritis y reflujo ácido y vértigo", explica en una de sus publicaciones. "Me concentré, lo hice lo mejor que pude, me permití cometer errores y nunca me rendí", asevera.

Pincha en el vídeo para ver el cambio.

