El acertijo que podría salvarte la vida: Tienes que elegir uno de los tres caramelos pero dos de ellos están envenenados

Liopardo | Liopardo

Un nuevo problema matemático se está volviendo viral en los últimos días. El llamado 'Problema de los caramelos' fue publicado por Tim Urban en la web WaitButWhy y es un juego de lógica inspirado en la paradoja de Monty Hall. El problema es la siguiente: De viaje por una tierra lejana cogemos unas frutas de un ciruelo cuando aparece el dueño del árbol, nos acusa de robar y nos dice que en esa tierra la pena por robo es la muerte. Sin embargo en lugar de matarnos nos propone el siguiente problema. Sobre un tocón de un arbolo coloca tres caramelos, uno es verde, el otro rojo y el otro azul. Dos de ellos están envenenados y te provocarán la muerte en 30 segundos. El otro no causa ningún mal y te salvaría la vida pero los tres tienen el mismo sabor. El dueño del árbol nos exige elegir uno y comérnoslo. Liopardo | Liopardo La primera premisa es que elegimos el caramelo verde. Pero antes de metérnoslo en la boca, el individuo decide darnos una pista, quita el caramelo azul del árbol y dice que es venenoso. Después te da la opción de seguir adelante con tu elección inicial y comerte el caramelo verde o de cambiarlo por el rojo. ¿Tú qué harías? Liopardo | Liopardo La gran mayoría no cambió su opción porque pensó que era una simple cuestión de suerte, y que siempre sería mejor apostar por su primera opción . Lo que haría la mayoría de la gente sería no cambiar su opción y comerse el verde, porque piensan que hay un 50% de probabilidades de que sea el envenenado. Pero se equivocan: el caramelo verde tiene el doble de posibilidades de ser el envenenado. El motivo es el siguiente: Cuando eliges al principio el caramelo verde, hay sólo un 33% de posibilidades de que sea el bueno y un 66% de que sea venenoso. Sin embargo cuando el dueño del árbol quita el caramelo azul diciéndote que es uno de los dos envenenados las probabilidades cambian. Si te quedas con el verde tienes un 33% de que sea el bueno mientras que si cambias tu elección tienes un 50% de salvarte. El problema del triangulo mágico ¿De dónde sale el espacio extra?