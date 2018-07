El 99% de la gente falla ¿Cuantas sandías ves en esta imagen?

Parece que el 2016 es el año de los acertijos, ahora las redes arden por esta aparentemente sencilla imagen, que ha creado el debate entre los usuarios. El acertijo tiene truco, ya que múltiples respuestas son posibles dependiendo de cómo interpretemos la imagen. ¿Cuantas sandias crees que hay en esta imagen? Liopardo | Liopardo Solución 1 No hay ninguna sandía. Al representarse sandías incompletas, se podría sentenciar que no hay sandías enteras en esta imagen. Solución 2 Hay 8 sandías. Para muchos otros, el hecho de que no estén completas no significa que no haya y cuentan como sandías tanto las que están partidas por la mitad, como a las que les falta un cuarto de fruta. Liopardo | Liopardo Solución 3 Hay 6 sandías. El hecho de que haya 4 mitades de sandías que formarían 2 sandías completas, hacen responder a algunos usuarios que en total hay 6 sandías (dos completas y 4 incompletas). Solución 4 La respuesta es 5 sandías. Las 4 mitades de sandía que hay hacen un total de dos sandías y las 4 sandías incompletas a las que les falta un cuarto darían un total de 3 sandías. Liopardo | Liopardo Solución 5 La respuesta es 4. Las cuatro piezas que parecen ser dos mitades de una sandía son en realidad cuartos de sandía. De ser mitades, no se podrían mantener de pie con este corte, mientras que siendo cuartos sí. De esta forma, cada cuarto acompaña a la sandía incompleta dando un total de 4 sandías.