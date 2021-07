¿Hacia dónde se mueve el caballo en este gif? Descubre si eres una persona analítica o creativa

No hay que tomarse en serio muchas de las cosas que vemos y compartimos en redes sociales pero eso no implica que no podamos reírnos con ellas o tomárnoslas como un juego.

Un ejemplo de esos juegos que a veces se vuelven virales es este gif de un caballo moviéndose. Dependiendo de hacia donde veas moverse el caballo significará que. eres más analítico o más creativo.

Damayanti Datta. una usuaria de Twitter de la India, asegura que el GIF que ha publicado en su cuenta puede revelar el hemisferio predominante del cerebro de la persona que lo observa.

El GIF, que se lanzó el 19 de julio y se está volviendo viral a medida que más y más personas quieren "poner su cerebro a prueba", muestra un caballo en movimiento. Sin embargo, la parte difícil del asunto es averiguar de qué manera lo hace, hacia adelante o hacia detrás.

Según esta tuitera, las personas que ven al caballo retroceder son aquellas en las que predomina el hemisferio derecho del cerebro, siendo más creativas e intuitivas. Por el contrario, aquellas personas que ven al caballo avanzar son más analíticas y lógicas, ya que predomina la parte izquierda del cerebro.

Esta es la explicación de esta ilusión óptica: ¡Se mueve hacia los dos lados!

El Gif tiene truco y hay una explicación lógica de porque algunas personas lo ven moverse hacia adelante y otras hacia atrás. Inclusó son muchas las personas que aseguran que ven al caballo moverse en las dos direcciones, si te fijas en la cabeza del caballo lo verás moverse hacia adelante pero si te fijas solo en las piernas será al revés.

"Ok, el hecho es que es un video de 5 segundos en bucle, hasta 4 segundos y medio, el caballo va hacia atrás y solo por un momento las piernas van hacia adelante y el video termina ahí, y si uno se enfoca en las piernas, dirá que va al revés, pero para la parte superior es al revés", apuntaba una persona en los comentarios.

VER MÁS: ¡La mejor carrera que vas a ver!