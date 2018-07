DO IT POLLO LOVER: El gallo de Manel en Eurovisión en 20 tuits

Eurovisión siempre es más famoso por sus momentos virales y frikis que por sus canciones. Esta vez ha sido el representante Español, Manel Navarro, el que la ha liado parda con su actuación.

Por desgracia para los fans eurovisivos (y por suerte para los tuiteros) el cantante español ha tenido una actuación floja en la que ha destacado este gallo.

A pesar de este error Manel se lo ha sabido tomar con humor y ha puesto este tuit tras su actuación.

Finalmente el concurso lo ha ganado merecidísimamente Portugal mientras que España con 5 puntos ha terminado en última posición, algo que no ha sorprendido a casi nadie. ¿Ha cantado Manel DO IT POLLO LOVER? ¿Qué han opinado las redes del gallo? Aquí un resumen en 20 tuitazos (o más):

