El día que empecé a cerrar todas las cuentas de mis amigos en Twitter

Sergi es un actor de voz y de doblaje que tiene 41 años y vive en Barcelona. Además de su trabajo es un tuitero bastante activo y querido por la comunidad desde su cuenta @todojingles.

Recientemente mientras estaba desayunando vio que le habían llegado dos correos de Twitter: "Me habían llegado 2 notificaciones de twitter conforme habían recibido mis reportes contra @ofdachurch , de unos tuits de hacía un año. Aquello me extrañó mucho, le avisé e hice público en Twitter que yo no le había reportado. Entre él y yo llegamos a la conclusión de que alguien había reportado esos tuits a mi nombre y por eso me llegaban las notificaciones".

Este fue el comienzo de una escalada de reportes que empezaban a llegarle al correo del móvil en masa. Su cuenta de Twitter se había vuelto loca y estaba intentando cerrar las cuentas de todos sus amigos.

Después de analizar la situación se dio cuenta de que el único posible causante de esta situación era una app para la gestión de Twitter, que se había instalado recientemente, llamada commun.it, "Me dí cuenta de que era la app porque era la única con acceso a mi cuenta, llevaba con permisos hacía solo 2 días y el día anterior estuve trasteando opciones de la misma", nos explica Sergi.

Sergi intentó arreglar el problema pero tardo mucho en conseguirlo, "Lo primer que hice fue quitar los permisos a la app. Cambiar contraseñas, borrar cookies, navegación, pasar 2 antivirus diferentes al Mac, pedir el acceso de seguridad y como no, pedir ayuda a Twitter ayuda por DM y Twitter suport (bastantes veces) y a día de hoy no me han contestado". También se puso en contacto con la gente de la app para denunciar la situación y avisar del problema pero tampoco recibió respuesta alguna.

Hasta que no se desinstaló la app del teléfono y empezó a usar Twitter sólo desde el Mac no cesaron de llegar los reportes. "De forma directa, que les hayan castigado cerrándoles la cuenta durante 12 horas o haciéndoles borrar tuits hacía mí, 4. Que me hayan llegado reportes pero que Tw ha considerado que no merecían castigo, unos 8", nos ha contado Sergi.

Una de esas cuentas reportadas fue la de @Cacharrero_M, con el que también hemos hablado y que asegura que "primero me reportaron un tuit, después me bloquearon la cuenta y por último me castigaron 12 horas sin tuitear" y añade que "en una mañana el malware estuvo a punto de cargarse al menos 4 cuentas sanas,... y con muchos seguidores".

La historia tuvo un final feliz, nadie perdió su cuenta y @todojingles ha dejado de reportar a sus amigos. Está es la realidad de lo que pasó con los reportes.

Sergi asegura estar emocionado con la respuesta de la gente ante el problema y asegura que "gracias a su sentido del humor he pasado mejor ese trago, porque el primero en estar enfadado soy yo. Pensar que mi cuenta estaba atacando a amigos a los que tengo cariño me ponía furioso, y si les llegan cerrar la cuenta definitivamente por mi culpa, no me lo hubiera perdonado nunca".