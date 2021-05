Día del orgullo friki: Los mejores tuits frikis

El termino Friki viene del inglés freaky,y este de freak, 'extraño', 'extravagante', 'estrafalario' o friqui. Se trata de un término coloquial para referirse a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales.

Al conjunto de aficiones minoritarias propias de los frikis se denomina frikismo o cultura friki. En inglés se usan las palabras geek y nerd para referirse a este tipo de personas y de cultura.

Al principio todo lo geek o friki era aquello que era raro, diferente y de nicho pero en la actualidad esas concepciones han cambiado y muchas cosas de la cultura friki son ahora parte esencial de la cultura mainstream que domina las aficciones de medio planeta.

Los comics, las películas, series y libros de terror, de fantasía, de ciencia ficción, de superhéroes, los videojuegos, los juegos de mesa y el universo del cosplay son sólo algunos de los principales elementos asociados a la cultura friki.

Lo que en los años 60, 70, 80 y hasta 90 eran consideradas cosas de empollones, marginados y frikis ahora son las cosas más mainstream que te puedas imaginar. Los fenomenos fans de Star Wars, El señor de los anillos, Harry Potter, Juego de Tronos, Marvel y DC son los más grandes del planeta.

¿Cuál es el origen de lo friki?

En Estados Unidos, el término freak se empleaba como estereotipo para referirse a las personas que se distinguían por tener alguna malformación o anomalía física (mujeres barbudas, hombres elefante o personas de estatura desmesuradamente alta o baja) y que eran exhibidas en los circos entre 1840 y la década de 1970. Un ejemplo de este fenómeno, origen del término y su significado, se puede contemplar en la película Freaks, dirigida por Tod Browning en 1932.

Posteriormente el termino en España empezó a usarse en los años 90 y 00 como equivalente de la palabra inglesa 'geek' El término friki, tal como lo usamos ahora, es una fusión de varios conceptos anglosajones que hacen referencia a estereotipos, tales como trekkie, geek o nerd entre otros.

Por lo tanto la palabra puede tener una doble acepción. La primera para referirse a personas raras, pintorescas y extravagantes y la segunda para referirse a personas que practica desmesurada y obsesivamente una afición.

¿Por qué se celebra el 25 de mayo?

La fecha fue elegida porque es el 25 de mayo de 1977 cuando se estrenó en los cines 'Una nueva esperanza', la primera entrega de la saga 'Star Wars', creada por George Lucas y convertida en un icono de la ciencia ficción.

Sin embargo el día de Star Wars es el 4 de mayo. Una celebración que nació a raíz de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979.

Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber sido elegida primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el titular que hacía un juego de palabras con 'May the Force be with you', la frase más conocida de toda la saga.

¿Qué es el día de la toalla?

Aunque el principal origen de la celebración lo encontramos en Star Wars la fecha es compartida con otras dos efemérides frikis. El Día de la toalla, para seguidores de la trilogía de la Guía del autoestopista galáctico por Douglas Adams, y el Magnífico 25 de mayo para los seguidores de Terry Pratchett Discworld.

El Día de la Toalla se celebra en honor a Douglas Adams el 25 de mayo de cada año a partir de 2001, justo dos semanas después de su muerte. Ese día, los fanáticos llevan una toalla durante todo el día en recuerdo de La guía del autoestopista galáctico.

Este homenaje a Douglas Adams se realiza en honor a su obra más famosa y a uno de los rasgos más identificables de su gran obra: la toalla, ya que todo autoestopista galáctico debe llevar una.

¿El Día del Orgullo Friki lo inventó un español?

El invento del día del orgullo friki se le atribuye al bloguero español Germán Martínez, conocido en la red como 'El Señor Buebo', según indica la página oficial de la festividad, Orgullofriki.com. En 2006 el bloguero Señor Buebo organizó la celebración del primer Día del Orgullo Friki a través de Internet.

El evento tuvo buena acogida y, desde entonces, cada 25 de mayo los frikis conmemoran mediante diversos actos el estreno del largometraje Star Wars de George Lucas, coincidiendo con el Día de la Toalla (en honor a Douglas Adams, autor de la Guía del autoestopista galáctico)

