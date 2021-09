La desternillante conversación en Twitter sobre la crisis del combustible en el Reino Unido que todo el mundo está compartiendo

Más información Los 100 mejores tuits de humor de la última decada

La crisis de desabastecimiento que atenaza al Reino Unido está causando estragos en las gasolineras, con largas colas de conductores que buscan acaparar hasta la última gota de combustible pese al auge de precios y las "primeras señales" de estabilización anunciadas por el gobierno.

Aunque la demanda de gasolina se sitúa en el 90% de los niveles prepandémicos, y las refinerías británicas cuentan con suficientes reservas, la mayoría de gasolineras en el Reino Unido acumulan días de sequía a causa de la escasez de transportistas.

La tensión en Reino Unido por esta crisis de combustible no para de aumentar y las imágenes de peleas en gasolineras están apareciendo en todos los medios. En España estamos viendo desde la barrera toda esta situación que está generando bastantes noticias y comentarios en redes sociales.

Pero sin duda el mejor tuit de todos lo ha puesto @franjorodowski y tiene el móvil echando humo por su culpa "Hasta la app de tuiter me bloqueaba las notificaciones, y se quedaba colgada", me contaba Franjolittle en una conversación por dm.

Una cuenta de humor que lleva dando guerra desde 2017 pero que esta poniendo especialmente grandes tuitazos de humor absurdo desde la pandemia. Este ha sido sin duda su mejor tuit "creo que sí, tuve otros que también gustaron, pero en números es el que más", nos asegura.

"En Reino Unido se han quedado sin combustible y ha dimitido el ministro. Se han quedado claramente sin su ministro...", escribió en este tuit de humor absurdo que ha acumulado 6.000 retutis y 36.000 'me gusta'.

El tuit no sólo se ha vuelto viral en Twitter sino que esta circulando también por Instagram, Facebook y a través de WhatsApp. Muchos están compartiendo el tuit y algunas de sus respuestas más graciosas como estas.

"He notado que me siguen más cuentas, de intento interactuar con todos. Los tuiteros que más sufren mis enlaces, y han acabado entendiendo el espíritu de esta cuenta, son los que al final me han seguido. Los primeros fueron @cuerdodeatar y @tuporaqui . Después vinieron muchos más y les enlazo mis tuits desde el cariño. @DonKijoteak me aconsejaba algunos trucos de veterano, y @prendente me daba las buenas tardes. Con quién más disfruto mis "juebos" de palabras son @endorcista y @_PQPN_ . Y quién no me sigue y me gustaría es @AzulWorow , que no tiene un tuit malo", asegura Franjolittle sobre los nueves followers esta recibiendo en Twitter.

También le pregunte sobre si todavía hay un hueco para el ingenio y los tuits de humor al estilo de los que triunfaban en esta red social hace años y me respondió que "desconozco cómo era tuiter entre el 2012-16. Llegué a tuiter a finales de 2017, cuando sufrí una operación que me dejó sentado muchos meses. Ahí empezó todo. Y me tomo tuiter como ese bar virtual, en el que completos desconocidos, en torno a unas cervezas, despliegan su creatividad para hacer pasar un buen rato a los demàs. Qué te digan que les has hecho sonreír cuando tenían un mal día es brutal".

Nunca sabes que es lo que va a volverse viral en Twitter pero siempre es bueno ver que los chistes, el ingenio y el humor siguen teniendo un hueco importante en esta red social.

