Descubre a Álvaro Clemente, el peor versionador de canciones de todo YouTube

Álvaro Clemente es un contador y gerente administrativo venezolano pero es más conocido por su faceta de youtuber. Este señor de más de 50 años es profesor de canto, o eso dice el, y se dedica a subir vídeos a youtube tanto de sus clases como de el mismo cantando.

Sus vídeos tienen más de seis millones de reproducciones y su canal más de 27.000 suscriptores. Este tutorial de un ejercicio de voz que tiene más de un millón de visionados es su creación más exitosa.

Pero lo que le ha hecho famoso en youtube han sido sus peculiares versiones de temazos, que dan las mismas ganas de reírse que de llorar. Canciones como ‘Chop Suey’ de System Of A Down suenan así en el formato karaoke de Clemente.

No es que cante mal, es que no se sabe bien la letra y menos aún si se atreve con el coreano. Su particular versión del 'Gangnam Style' de Psy ya supera los 600.000 visionados.

Aunque a nosotros nos ha cautivado su impactante versión del cásico de Rammstein 'Du hast'.

Somos muy fans de Alvaro Clemente y sus desastrosas versiones, de lo más friki y divertido que puedes encontrar por youtube.