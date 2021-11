El denunciable mensaje del dueño de un restaurante en WhatsApp que está indignando a todos

Más información El anillo de Rosalía y los 20 anuncios más increíbles encontrados en Wallapop

El sector de la hostelería reclamaba este verano la falta de personal en España. Los perfiles más demandados eran los de camareros, varistas, cocineros y ayudantes de cocina.

Los sindicatos apuntaban a que es necesario mejorar las condiciones de estos profesionales, ya que podría ser uno de los motivos fundamentales de esa ausencia de trabajadores.

Meses después este debate sigue vigente y en medio de todo ello la popular cuenta de Twitter @soycamarero continua compartiendo todo el contenido viral relacionado con el mundo de la restauración desde reviews de TripAdvisor a carteles de bares pasando por conversaciones de WhatsApp entre empresarios y trabajadores tan terribles como esta.

Después de que se volviera viral esta conversación en la que era tabú hablar de las condicones de trabajo en hosteleria ahora han compartido esta otra en la que el dueño de un negocio prohibe a sus empleados que enfermen.

En el increíble mensaje, el dueño del negocio asegura que no se cree que sus empleados se pongan malos los sábados o domingos. "Buenos dias a todos, os voy a decir una cosa. Que os enfermeis un sábado o un domingo sea cierto o no yo personalmente no me lo creo sobre todo los camareros que son todos jóvenes y a muchos les gusta la marcha empalmar de la disco a trabajo", escribe en WhatsApp.

"Yo se que aquí en este país los centros médicos y de salud te dan justificante de lo que tu quieras. Como yo se eso hay muchos que no les creo, osea enfermarse o amanecer mal un finde no me lo creo es más esta prohibido enfermarse los finde al que no le guste las medidas que voy a tomar apartir de hoy mirar bien hay dos puertas grandes para salir así que ya sabéis. No cobraran bote ese mes el camarero que se enferme fin de semana. Me da igual", añade

Y termina sentenciando que "Me refiero al que se enferme el finde y no asista a su puesto de trabajo".

La conversación de WhatsApp no puede ser más indignante y está generando numerosas reacciones.

VER MÁS: ¡Cambio radical!