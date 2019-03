La demoledora respuesta de un padre al vecino que se quejaba por el llanto de su bebé

"Como me volváis a despertar pongo una queja en la comunidad. Vuestros hijos son vuestra responsabilidad", rezaba la primera de las dos notas que dejaron en la puerta de Nacho Duque. Tras una segunda queja Nacho decidió ir a hablar con este vecino para explicarle que el llanto de su bebé de 19 meses no se puede controlar pero no se dignó a abrirle la puerta.

Nacho Duque decidió mostrar las dos notas en Twitter y escribir un hilo respondiendo a su vecino y dejando clara su opinión sobre el tema que puedes ver dándole play al vídeo.

