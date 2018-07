Deja a su novia, que le puso los cuernos, de la forma más épica que te puedas imaginar

Descubrió que la que se iba a convertir en su esposa le había estado siendo infiel con otro hombre mientras preparaban su boda y decidió vengarse de forma maquiavélica y genial. Le preparó una sorpresa trampa a su novia Alex para decirle a su novia que conocía su infidelidad y que la iba a dejar para siempre. Este chico al que conocemos como beanyneilpudsey decidió grabar toda su venganza y subirla a youtube. Por supuesto el vídeo ha sido todo un éxito y en apenas 3 días ha conseguido más de 5 millones de reproducciones. En el vídeo vemos como la casa esta decorada con purpurina y velas que conducen a la habitación, decorada también de forma romántica. Allí la chica lee primero una emotiva carta escrita por su novio y después un poema que está firmado con el nombre del amante. Lo mejor de todo es el toque final con la balada de Roxette "It must have been love" sonando de fondo.