Da mala suerte volver al trabajo en martes y trece, pero ¿Porqué?

Trezidavomartiofobia es el término no oficial que hace referencia a la fobia que se pueda sentir al día martes trece. Desde hace siglos ambos tienen fama de mala suerte. Desde el dicho: "en martes, ni te cases ni te embarques", hasta todas las referencias al para muchos negativo número 13. Hoy es vuelta de puente y como dice nuestro @superfalete "Da mala suerte volver al trabajo en martes y trece. Me quedo en la cama". Son numerosas las leyendas entorno al Martes 13 y muy confusos sus orígenes. La mala suerte se atribuye al martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva (Valencia) fue tomada por los musulmanes. Como escribía Marcos Rafael Blanco Belomnte en la revista Blanco y Negro en 1922, "esto fue un martes, como pudo ser otro día. Pero fue un martes". También se pueden hacer referencias biblícas, eran 13 los presentes en la Última Cena de Jesucristo o que en el 'Apocalipsis' el Anticristo aparece en el capítulo 13. Desde varios países de Europa hasta en latinoamérica, son muchos los que sufren la fobia ante la unión del martes y el 13. Griegos, chilenos, argentinos o venezolanos son países donde la "mala suerte" se apodera de ese día. Pero no en todos los sitios es igual, en la cultura anglosajona el día gafe es el viernes 13 mientras que en Italia es el viernes 17. Nosotros hemos querido responder a la supuesta mala suerte asociada con este día con el toque de humor que sólo twitter puede ofrecernos.