¿Cuántas paginas le faltan a este libro?

Te proponemos el siguiente problema, piénsatelo dos veces antes de responder: Un lector enfurecido destruyó un libro y arrancó las siguientes páginas: 6, 7, 84, 85, 111 y 112. ¿Cuántas hojas le faltan al libro? Para responder este reto debes pensar en un libro y cómo se imprimen las hojas. En una hoja hay dos páginas, una numerada con un número non y la otra numerada con el siguiente número, que va a ser par. En este caso tenemos al 6 y 7, el número par es anterior al número non, por lo que no comparten la hoja. Lo mismo pasa con las páginas 84 y 85. Pero tenemos las páginas 111 y 112 en donde el número non es el anterior al número par, por lo que estos sí comparten hoja y finalmente nos dan la respuesta correcta de: D) 5.