¡Conduce en el aire! El hombre que lo está petando en las redes sociales

¿Conducir un coche invisible es posible? Pues parece ser que sí, @lightskinyogi tiene un gran número de vídeos en los que sorprende a su audiencia mostrando esta increíble habilidad. Se sienta en el suelo, se pone el cinturón, arranca y... se va tranquilamente conduciendo en el aire sin necesidad de motor.

Este tipo de vídeos que ha popularizado este usuario son cada vez más recurrentes en TikTok y es mucha la gente que intenta imitar al original. A pesar de que se está convirtiendo en un 'trend' viral, todo el mundo tiene la duda de cómo es capaz de hacerlo, ya que él nunca ha querido aclararlo.

De la multitud de imitadores que han surgido, sin lugar a duda @lightskinyogi es el que más perfeccionada tiene la técnica. Además, sus fans han cogido la costumbre de ponerle un gran número de retos: desde hacerlo sin calcetines, hasta hacerlo con la televisión encendida pasando por hacerlo de espaldas e incluso dando una vuelta.

De hecho, ha alcanzado un nivel de reconocimiento este usuario, que incluso lo está petando en Twitter donde ni siquiera tiene cuenta. Un usuario ha hecho un recopilatorio de sus mejores 'arrancadas' y personajes del renombre de Ibai Llanos lo han retuiteado intentando buscarle explicación.

A raíz de esto y como no podía ser de otra manera, han surgido muchos 'aguafiestas' que se han dedicado a desmontar lo increíble de los vídeos para intentar desprestigiarle, pero eso no lo verán aquí. Como partidarios de la magia, la ilusión y el misterio, no somos partidarios de mostrar lo que se esconden detrás de estos curiosos vídeos.

