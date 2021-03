¿Compartir memes de Oprah Winfrey es racista?

El tema más comentado en todo el mundo las últimas semanas ha sido la entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle han dado en a Oprah Winfrey. La entrevista ha marcado un antes y un después en la Casa Real Británica y en ella los duques de Sussex han contado su verdad sobre la relación que mantienen con la reina Isabel II, han hablado de racismo, depresión y suicidio haciendo temblar los cimientos de la monarquía británica.

La entrevista ha dejado titulares, artículos, comentarios, memes y ha sido el centro de tertulias en todo el mundo. En medio de este aluvión de reacciones en redes sociales se les está las personas blancas y no negras que no compartan ninguno de los numerosos memes de Oprah Winfrey porque son una forma de 'Digital Blackface'.

La Fundación Slow Factory, una organización sin fines de lucro dedicada a la justicia social y ambiental, ha emitido una advertencia sobre el blackface digital, describiéndolo como un fenómeno en línea donde personas blancas y no negras comparten GIFs y fotos de personas negras para expresar sus emociones, y afirmando que a menudo perpetúa los estereotipos negativos de que son "agresivos, ruidosos y atrevidos".

En una publicación de Instagram, la organización usó un meme de Oprah como un ejemplo directo de 'cara negra digital', lo que provocó un furioso debate en los comentarios donde algunos estuvieron de acuerdo con el mensaje, mientras que otros respondieron, alegando que prohibir a las personas no negras publicar el memes equivale a 'borrado negro'.

El debate esta servido hay personas que opinan que no deberían compartirse este tipo de memes bajo ningún concepto, otras que opinan que no pasa nada por compartir estos memes siempre y cuando no sean ofensivos o perpetúen estereotipos negativos y otros que opinan que tenemos la piel demasiado fina y que no pasa absolutamente nada.

Yo me encuentro dentro de los terceros y opino que mientras no estés usando los memes de Oprah Winfrey para insultarla a ella, insultar a las personas de color o hacer chistes racistas de mal gusto no hay ningún problema en hacer humor con ellos.

En España, al igual que en otras partes del planeta, los memes han llegado a Twitter y se han vuelto virales. Las distintas caras que puso Oprah durante la entrevista son muy expresivas y dan mucho juego a la hora de usarlos para definir situaciones de nuestro día a día y estos son los méjores tuits.

