Compañeros de piso que querrás matar

1 - ¡Ya no quedan platos limpios! ¿Dónde estarán? Tu compañero de piso tiene una pila de ellos sucios y mohosos en su cuarto.2 - Cuando tu compañer@ es un golf@ y por tu casa no paran de danzar una interminable lista de conquistas. Su vida sexual te da igual, pero te incomoda estar siempre rodeada de desconocidos.3 - ¿Y que me dices del mimado que nunca ha vivido solo y de repente descubre que las cosas no se limpian solas? Liopardo | Liopardo 4- Tu peor pesadilla: entras al baño y tu compañero esta usando TU cepillo de dientes..."¡Ese es mi cepillo!", "No que va, es el mio...", "¡PUUUAAAGG!"5 - Hay redistribución de armarios en la cocina y llegas un poco más tarde que los demás. Te queda libre un estupendo esquinero al que accederás fácilmente con ayuda de un taburete.6 - Estas tranquilamente en tu habitación y de repente ¡Ups! Entra un olor a quemado que seguro que llega a todo el vecindario. Tu compañero está cocinando su plato estrella: ¡Pizza calcinada!7- Tu compañero te invita a pasar a su cuarto y ves que no ha pasado la escoba JAMÁS. Hay pelusas tan grandes que estás pensando en cobrarles parte del alquiler. Liopardo | Liopardo 8 - El peor error que cometerás en tu vida será compartir piso con estudiantes erasmus. Nadie les conoce y estan solos por primera vez, el descontrol y las fiestas reinarán en tu casa.9 - Llegas a casa agotado deseando comerte esas deliciosas pechugas de pollo que te esperan en la nevera y ves con horror que el compañero gorrón se las ha zampado sin pedirlas. Liopardo | Liopardo 10- La convivenvia es dificil, pero a pesar de todo sabes que van a ser los mejores años de tu vida.