Comemos una media de 8 arañas al año ¿Verdad o fake?

Es una fábula bastante extendida en la sociedad y aunque el número de insectos va variando según la época, lo cierto es que el mito siempre ha estado ahí: Nos comemos una media de ocho arañas en un año.

A más de uno se le ha amargado el sueño pensando que una pequeña araña pueda estar deambulando en nuestra habitación y cuando menos nos lo esperamos, escala hasta nuestra almohada y aprovechando que estamos durmiendo a pierna suelta, entra en nuestra boca y ya es imposible salir de ahí. Pero lo cierto es que las arañas tienen más miedo de nuestras bocas que nosotros de ellas.

Aun así, Angie y Gemma, en su afán por desmontar falsos mitos de nuestra sociedad han ido en busca y captura de Sara Fargas, la spider woman española.

Sara tiene 30 años y lleva 4 practicando escalada. Cuando practica deporte, se siente libre de preocupaciones, escala como una araña y disfruta de esta actividad durante todo el año. Ella cree que el mito nace del miedo a que pueda haber arañas deambulando por la habitación mientras dormirnos, pero asegura que es el mito es un claro fake.

¡Puedes dormir tranquilo! Los arácnidos se adhieren a las áreas donde hay presas que capturar, por lo que tu cama y tu boca no les interesan demasiado, además para ellos no resultas una apetecible presa, somos tan grandes con respecto a su tamaño que solo formamos parte de su paisaje, y no solo eso, los sonidos que emitimos cuando dormimos y el calor humano las espanta, por lo que es poco probable que entre en nuestra boca mientras estamos durmiendo.