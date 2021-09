Un cliente le pide al hotel en que se iba a alojar que jugaran a un extraño juego con el y esto es lo que pasó

Un hombre que le pidió al personal del hotel un juego para ayudarlo a dejar de pensar en el trabajo estaba encantado cuando no solo complacieron su extraña solicitud, sino que también hicieron todo lo posible, lo que significa que todavía estaba jugando al día siguiente.

Thom (@tommymodeactivated) publicó un video en TikTok para contar esta increíble historia. Resultó que le había pedido al personal del hotel que "escondiera una manzana en algún lugar" de su habitación para que la encontrara, y dijo en un correo electrónico amistoso: "Hola, me quedaré dos noches contigo desde el jueves 31 de octubre hasta el sábado". 02/11 y me preguntaba si podría pedir un favor.

"Puede parecer un poco extraño, pero ¿puedes esconder una manzana en algún lugar de mi habitación para que la encuentre? Viajo a menudo, y estos pequeños juegos me ayudan a distraerme del trabajo y a reducir mis niveles de estrés.

"El tipo de manzana no me concierne, ya que las disfruto todas. Recientemente tuve una 'Papple' que no me gustó mucho - creo que era un híbrido de pera / manzana. De todos modos, estoy divagando - ¡y Granny Smith siempre satisface! "

Thom recibió un correo electrónico de regreso para decirle que el hotel haría todo lo posible para "satisfacer" su solicitud, pero no fue hasta que se registró que se dio cuenta de lo mucho que se lo habían currado.

Recordó en el video de TikTok: "Cuando me registré, la señora de la recepción se rió cuando vio mi nombre y dijo: '¿Entonces eres el chico de la manzana?'" A Thom le dijeron que el personal había 'escondido cinco manzanas' en su habitación, y fue a tratar de encontrarlas.

Los primeros cuatro se encontraron con relativa facilidad: el primero en la caja fuerte de la habitación del hotel, seguido de un segundo debajo de las almohadas de su cama y otro en la puerta del mini refrigerador.

ardó un rato en encontrar el cuarto, que estaba en el cajón de su mesita de noche, pero el quinto resultó tan esquivo que tuvo que abandonar la búsqueda para irse a la cama.

No fue hasta el día siguiente que Thom volvió a visitar un escondite que ya había comprobado, pero no lo suficientemente bien. Sosteniendo la tetera, abrió la tapa para revelar una manzana roja brillante dentro.

