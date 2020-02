Hay cuentas de Twitter en las que la que la concentración de humor absurdo en sangre es mucho más elevada. Algunas que me vienen rápidamente a la mente y sobre las que ya he hecho noticia son: @formalito_el, @hank_solo, @azulworow y @doc_hannibal.

Un tuitero de los míticos, de los que empezaron en 2010 y parece que lleven toda la vida es @pachekman. Una década después más de 35.000 personas siguen leyendo sus desvaríos, sus comentarios políticos y sus tuitazos de humor ingenioso.

Conversando con él nos cuenta cómo llegó a esta red social "Empecé por curiosidad, no hacía ni humor. Los tuits de humor absurdo me salían solos, llevaba otro tipo de vida, con más tiempo para mí y era otro tipo de Twitter".

Ya no tiene tiene el mismo tiempo para el humor que ante y nos cuenta que "no sé si es posible seguir tuiteando igual, ahora tengo mucho menos tiempo y el estrés ya sabes".

Nunca ha abandonado el humor aunque twitter se haya vuelto más político y crispado "La política siempre está presente, no quiero, pero está. Será mi espíritu reivindicativo o yo qué sé. A veces me cabreo y tuiteo cabreado y ya se va el humor pero a los 5 minutos se me pasa".

Nosotros dejamos de lado la política y nos centramos en el humor para recopilar esta serie de sus mejores tuits.

