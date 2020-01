En mi repaso a algunos de los mejores creadores de humor que hay en Twitter he recopilado las genialidades de gente como @miguelcaine, @carloslanga, @olaladefua, @pajaritastory o @formalito_el entre otros.

Existen algunos tuiteros que hacen del absurdo su bandera y esta vez vamos a hablar con uno de los máximos exponentes de este tipo de humor: @azulworow.

Desde 2012 lleva tuiteando sin parar y se ha hecho famoso por su particular humor que le ha hecho ganar más de 20.000 seguidores. Hemos conversado con él y nos ha explicado cómo llegó a Twitter, "Empecé en twitter, lo he contado varías veces, como terapia a raíz de una mala época con un Alzheimer galopante de mi madre que yo no estaba llevando bien. La verdad es que sí que me sirvió y que me sentí arropado por algunos aquí".

Sobre su particular estilo del humor nos dice que "siempre me han gustado los juegos de palabras, de hecho yo ya era muy tuitero antes de Azulworow y no me había dado cuenta" además añade que "creo que he logrado una reputación aquí de buen tío que intenta hacer reír sin malos rollos jugando con las palabras y tuiteando chistecitos. Y aunque he estado a punto de no volver varias veces de momento aquí sigo".

Le pregunte sobre los haters y los límites del humor y me dijo que apenas tiene ninguno porque no les hace caso. "No debería haber ninguna censura en el humor en general, hay que tomar lo como lo que es, humor ¿que no te gusta? Pasa al siguiente tuit/chiste".

Ahora te reto a que te leas seguidos estos 44 tuitazos de Azulworow sin reirte ni una sola vez, seguro que no lo consigues.

