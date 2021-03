44 chistes malos que te ries de lo malos que son

Nunca es mal momento para frenar, parar lo que estás haciendo, olvidarte por unos minutos de las preocupaciones y pasar un rato riéndote.

El poder del humor y de los chistes sigue siendo una de las fuerzas más poderosas que existen para hacernos sentir bien, cambiar un mal día y hacernos felices.

Recientemente un tuitero el @UltraKrepidario pidió a la gente en Twitter que le pasara chistes malos "Necesito chistes malos. Muy malos. Esos que te ríes de lo malos que son".

Los tuiteros acudieron a la llamada dejando más de 300 comentarios al tuit. Nosotros hemos recopilado algunos de los mejores chistes malos de ese maravilloso hilo de Twitter para vuestro disfrute.

Chiste 1

—¿Cuál es el pez que hace salir a todos los monos de la cueva?

—El salmonete

Chiste 2

[En la piscina].

— ¿Usted no nada nada?

— Es que no traje traje.

Chiste 3

—¿Qué hacen los magos cuando se equivocan al escribir?

—TACHAN

Chiste 4

—¿Me pone un bocadillo de elefante?

—No tengo pan

Chiste 5

—¿Qué hace un pez mago?

—Nada por aquí, nada por allá

Chiste 6

—¿Te sabes el chiste del autobús?

—No

—Suele pasar

Chiste 7

—¿Cuál es el café más malo?

—El expreso

Chiste 8

—¿Cómo se llamaba la primera monja que expulsaron de Perú?

—Sor bete de lima

Chiste 9

—Cariño dime algo con amor. !!!

—Amortiguador

Chiste 10

Dos pollitos en un restaurante y uno le dice "¿pío?" y el otro le responde "sí, píe, píe".

Chiste 11

—Me llamo Lancelot

—Pues atrapalot

Chiste 12

—Papá, ¿se dice fuera o fuese?

—Se puede decir de las dos maneras, hijo

—Pues tienes un huevo fuese

Chiste 13

—¡NIÑOOOOOOO!

—¡NO SOY NIÑO, ES QUE ESTOY LEEEEEJOOOOOS!

Chiste 14

—¿Por qué el espantajaros ganó un premio?

—Porque es el mejor en su terreno

Chiste 15

—¿Para qué compró Jack Sparrow un paquete de harina?

—Para pan pan para pan pan para pan para pan

Chiste 16

Van dos fantasmas y se cae el del médium.

Chiste 17

— ¿cuál es la hija de Thor?

—La thorrija

Chiste 18

*En un barco pirata*

-Mi Cabo, mi Cabo; no cabo en el bote

+Se dice quepo

-Vale. Mi Quepo, mi Quepo; no cabo en el bote

Chiste 19

—¿Por qué castigaron a la vaca?

—Porque era muuuuu mala

Chiste 20

—¿Qué dice una mosca enfadada?

—Estoy mosqueada

Chiste 21

—Mohamed, ¿Quieres comer algo?

—¿Es Halal?

—Mohamed, ¿Quieres jalal algo?

Chiste 22

Esto es un Playmobil que llega a un bar y pide una fanta. El camarero le pregunta:

—¿De naranja o de limón?

—¿Da igual, me la voy a tirar por encima...

Chiste 23

—¿Sabes qué es el pómulo?

—Con lo que se abre la puértola.

Chiste 24

—¿Sabes qué es una brújula?

—Una mujerula montada en una escóbula

Chiste 25

—¿Es aquí la academia de inglés low cost?

—If, if. Between, between.

Chiste 26

—Buenas me pone un cuarto de pollo

—Usted lo que quiere es una jaula.

Chiste 27

—Ayyy

—¿Suspiráis, princesa?

—No, yo me quedo

Chiste 28

—Mira, Pepe, una piedra preciosa.

—Pero si es un ladrillo...

—Pues a mi me gusta.

Chiste 29

Mi perro no para de perseguir personas en bici así que se la he quitado.

Chiste 30

—¿Te sabes el chiste del zoo?

—No

—Lógico

Chiste 31

—¿En qué se parecen una calculadora y una toalla?

—En la calculadora se calcula y la toalla seca el culo

Chiste 32

—Profesor, ya terminé el examen de levitación.

—Está usted suspendida... enhorabuena!

Chiste 33

—Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Madrid?

—Hombre, pues todos no.

Chiste 34

—¿Te sabes el chiste del yogur?

—No

—Es natural

Chiste 35

—¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty?

—Bron Kitty

Chiste 36

Van dos globos por el desierto y le dice uno a otro:

—Oye, ten cuidado con los cactusssssssssssss...

Chiste 37

—Mi mujer me ha dicho que este vino combina muy bien con este queso.

—Se dice marida.

—Ah! Vale. Dice mi marida que este vino combina muy bien con este queso.

Chiste 38

—¿Dónde vas, Antonio?

—A por estiércol para las fresas.

—¿Pero por qué no te las comes con nata, como todo el mundo?

Chiste 39

—Doctor, sin rodeos, dígame la verdad, ¿tengo problemas de memoria?

—¡¡¡¡Qué siiiiiiiiii!!!!

Chiste 40

—A mí me gustaría vivir en una isla desierta.

—A mí también.

—¡Joder! ¡Ya empezamos a llenarla!

Chiste 41

—Te sabes el chiste del electricista?

—No

—Pues tiene mucha chispa

Chiste 42

—¡Soldado! Vamos a asaltar aquella casa. Si nos disparan, lo que hemos de hacer es meternos tras esa piedra.

—¿Parapetarnos?

—Para que no nos den las balas, que siempre estás pensando en lo mismo.

Chiste 43

—Me he comprado 100 palomas

—Mensajeras?

—No no, no te exagero

Chiste 44

—Mamá mamá los niños del colegio me llaman cabezón.

—Y tú por qué no les pegas.

—Es que se meten por una calle muy estrecha.

Parece que a su hija le encantaron los chistes como demuestra la conversación de WhatsApp compartida por @UltraKrepidario.

