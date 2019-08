De repente un chiste del humorista y empresario Mago More en 2012 se está empezando a compartir de forma masiva por Facebook, Twitter y Whatsapp. ¿Sabéis que en una empresa existen cuatro tipos de indios: Los Incas, los Mayas, los Aztecas y los Arapahoes? Asi empieza este chiste que describe a los cuatro tipos de Indios que puedes encontrarte en el trabajo:

Los que llegan a las 8 de la mañana e hincan el codo hasta que se van.

Mayas: Llegan a partir de las 10:00 horas y dicen "¿Mallamado alguien?"

Aztecas: Acuden a su puesto de trabajo a partir de las 12:00 horas y siempre dicen "tú, hazte cargo de esto. Tú, hazte cargo de lo otro".

Arapahoes: No pisan la oficina en toda la semana, pero el viernes aparecen y dicen "Ahora pa' joe, una reunión".

El vídeo, de no más de 60 segundos de duración, es un fragmento de la conferencia 'Emprende2012-Valores personales para la empresa: Pasión e ilusión' que el humorista, presentador y empresario Mago More realizó en el año 2012, en Bilbao. Sorprendido por el éxito del chiste tres años después, Mago More ha escrito una entrada en su blog en la que da su punto de vista sobre la viralidad de su chiste.