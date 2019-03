Una chica deja en ridículo a su 'pretendiente' en WhatsApp con este tremendo zasca

La usuaria de Twitter @EvesNoSe ha compartido una imagen en su cuenta de esta red social el tremendo 'zasca' que ha dejado en ridículo a un chico que intentaba ligar con ella por WhatsApp. La publicación ya cuenta con 15000 retweets y 29000 me gustas.

Para comenzar la conversación el chico decidió escribir un “Hola guapísima como estas”. Sin embargo, la chica no quiso seguirle el rollo y mucho menos sin saber quién era, por eso se lo preguntó. El chico le contesto que se llamaba Juan y que había conseguido su número porque se lo había dado un amigo suyo. Una vez escrito este mensaje, Juan decide ir directo al grano y, sin esperar a que ella conteste, se aventura a preguntarle si quiere que se conozcan.

Ella, sin muchas ganas de continuar la conversación y mucho menos tras ver la falta de ortografía del chico que escribe conozcamos con S en vez de con Z, le responde un escueto: "No la verdad". Juan, después de las calabazas que acaba de recibir, no pudo evitar aliviar su frustración y decidió pasar a la ofensiva y comenzar a insultar a la chica llamándola "saboria" y retractándose de su comentario inicial diciendo que en realidad no era tan guapa.

La joven no estaba dispuesta a comenzar una discusión y le respondió: "Soy lesbiana Juan", no sabemos si para que la dejara en paz o porque en realidad lo es. Lo que está claro es que el chico indignado por la situación continuó ofendiéndola dejando entre ver su homofobia. La chica, ante los absurdos comentarios de su pretendiente solo pudo contestar con gracias. Una vez que Juan sabe que ya no tiene nada que hacer, decide no cerrarse las puertas y preguntarle a la chica si tiene alguna amiga "HETEROTROFA".

El chico no había dado muchos signos de gran inteligencia, pero después de este último mensaje la chica no se puede creer lo que está leyendo y estalla en carcajadas. Antes de dar por finalizada la conversación, Juan le pregunta de que se ríe y ella continúa vacilándole y responde que se está riendo de él. Juan con la conversación totalmente fuera de su control, termina la conversación con el siguiente mensaje: "tus muertos".