Llevamos toda la vida cantando mal el 'Cumpleaños feliz'

Cumpleaños feliz es una canción popular que se entona en las celebraciones de cumpleaños. Esta obra fue escrita por las hermanas estadounidenses Mildred y Patty Smith Hill en 1893.

Como ambas eran maestras de profesión, la canción fue escrita para que los alumnos se diesen los buenos días en clase. Su título original era Buenos días a todos ("Good morning to all"). La combinación de melodía y letra en "Happy Birthday to You" apareció por primera vez impresa en 1912.

Según el Guinness World Records de 1998, es la canción más reconocida en inglés, seguida de "For He's a Jolly Good Fellow". La canción es de dominio público en los Estados Unidos y la Unión Europea después de que Warner Chappell Music tuviera los derechos durante decadas.

La letra de esta canción es corta y simple "Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz". Su melodía también es muy sencilla y fácil de seguir pero aun así la cantamos mal.

Esto es lo que asegura un músico sevillano que en 2018 creo en Twitter este hilo para explicar exactamente donde estaba el fallo.

El truco está en la primera nota que normalmente cantamos muy alta mucho más aguda de lo que realmente tiene que ser.

Mientras aprendemos a cantar bien una de las canciones más simples de la historia podemos seguir poniendo el 'Cumpleaños feliz' de Parchis después de soplar las velas o el 'Feliz en tu día' de Los payasos de la tele.

