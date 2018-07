Campaña en Facebook para encontrar al propietario de este conejito de peluche perdido

En un aeropuerto dese encontró un conejito de peluche que algún niño, supuestamente, habría perdido. Un trabajador lo encontró y le hizo varias fotos para subirlo a la red social y así poder encontrar a su dueño. El resto del personal se jactó de la idea, suponiendo que este hombre únicamente pretendía hacer una broma. Sin embargo, los usuarios de internet empezaron a comentar y compartir la noticia rápidamente, el conejito sentado en una silla se ha convertido en viral. Las imágenes iban acompañadas de un pie de foto que decía: “He perdido a mi dueño. Me encontré en el parque infantil en el aeropuerto de Aalborg. He decidido pasar un buen rato ayudando un poco en el aeropuerto mientras espero a mi dueño, pero me gustaría volver a casa. ¿Sabes quién pertenezco?” Liopardo | Liopardo Uno de los comentarios de Facebook, de, decía: "Es genial que tengas ese exceso de energía para tener ideas como ésta, estoy segura de que el pequeño propietario estará feliz de que usted haya tratado tan bien a su juguete favorito". Lisa, una chica que también trabaja en el aeropuerto, se involucró también, y respondió a muchos de los comentarios.agregó: "He escrito a Personas Desaparecidas de Dinamarca para ver si pueden ayudar con este asunto tan serio”. A pesar de todo, aún no se ha encontrado al propietario del conejito. Liopardo | Liopardo