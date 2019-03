La broma de una madre cuando se entera de que su hijo había bebido

Cuando somos pequeños, principalmente adolescentes, solemos ocultar ciertas cosas a nuestros padres para que no nos castiguen. Por eso, cuando comienzas a beber alcohol siendo menor no se lo dices a tus padres, aunque en la mayoría de los casos acaban pillándote.

Los grupos de WhatsApp pueden convertirse en tus peores enemigos en algunas ocasiones, y el típico grupo con tu familia es uno de ellos. Y que se lo digan al protagonista de esta noticia, que cometió un error que fue lo que le delató y, gracias a su hermana, podemos ver lo que ocurrió.

La madre del joven preguntó por el grupo de familia por su hijo, quien no había dado señales de vida por WhatsApp según especificaba la madre. El joven decidió contestar aclarando que el día de antes había estado en una discoteca. Sin embargo, por este tipo de grupo es mejor medir las palabras para no cagarla como hizo el joven, quien escribió que había bebido dos vasos de refresco con cosas.

La madre, que sabía que su hijo al decir “cosas” se refería a alcohol, decidió vacilarle diciendo que no iba a crecer más. El joven intentó que su hermana desmintiera lo que su madre le estaba diciendo pero esta decidió no tomar partido en el asunto. Y aunque no sabemos como terminó la conversación, estamos seguros de que el joven no volverá a cometer el mismo error.