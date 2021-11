¿Es auténtica la historia de Manel Monteagudo, el hombre que pasó 35 años en coma?

La historia de Manel Monteagudo es sin duda una de las más sorprendentes que nos hemos encontrado nunca. Este marino y poeta gallego se ha vuelto viral después de afirmar en una entrevista en la agencia EFE que había pasado 35 años en coma.

Su nombre real es José Manuel Blanco Castro y su vida dio un vuelco el 28 de febrero de 1979. Aquel día era su cumpleaños y por aquel entonces, Monteagudo trabajaba de electricista naval en un barco mercante alemán que se encontraba en Basora (Irak).

Se subió a una escalera para reparar una pieza y, por accidente, acabó cayendo desde una altura de seis metros, según relata a la agencia EFE. "Cuando me desperté estaba solo. Yo miraba y no me encajaba lo que estaba viendo", afirma.

A Manel le costó asimilar lo que había sucedido, "Mi mujer me explicó que había estado en coma y que habían pasado 35 años” pero ella fue a por un espejo y cuando se lo puso delante el gritaba en su cabeza "no, no y no, ese no soy yo. Ese es un viejo, yo tengo 22 años".

Pocos días después de despertar, cuando estaba todavía asumiendo la idea de que tenía dos hijas, vivió el nacimiento de su nieta. Hoy en día es abuelo por partida doble y sus hijas tienen 37 y 26 años. Estos son algunos de los detalles de su supuesta vida que ha compartido con la agencia EFE.

Después de 35 años en estado vegetativo no recordaba cómo hablar, caminar, comer, leer o escribir. "Me tuvieron que enseñar, incluso, a ir al baño. ¡Porque no sabía ir al baño!", se quejaba Manel.

A pesar de su milagrosa recuperación asegura que le quedan secuelas, entre ellas pronunciar con dificultad la erre, la imposibilidad de coger peso y la de bajar la cabeza durante demasiados minutos porque se marea.

“Odio la cama. Me acuesto todos los días a las 2 de la mañana y me levanto a las 7 que es cuando voy a pasear con mi perro. Esas son las horas que voy a la cama y sólo porque el cuerpo no aguanta”, explica Manel que asegura que si por el pudiera no volvería a ella, “Viva dios que no volvía a meterme en una cama”.

Muchos están poniendo en duda su historia: ¿Cómo pudo tener dos hijas estando en coma?

La sorprendente historia de Manel no ha tardado en volverse viral en redes sociales a la vez que se hacían eco de ella los principales medios de nuestro país. Pero son muchas las preguntas que están surgiendo sobre su relato que cada vez más personas están poniendo en tela de juicio.

Algunos aseguran que su historia hace aguas y se preguntan como es posible que pudiera tener dos hijas si estuvo 35 años en coma, dos hijas que nacieron en 1984 y 1995.

Otros se preguntan como es que en ninguno de sus libros menciona el coma "va por su tercer libro... Y en ninguno de los anteriores mencionan el coma y sí sus muchos años viajando", señala @Subcomandazanas.

Pero lo más sorprendente de todo es como consigue volver a embarcar con la misma compañía naviera con la trabaja mientras se encontraba en coma. "Lo más extraordinario de la increíble historia de Manel es que en el 1988, en su noveno año de coma, vuelve a embarcar con la misma compañía naviera, según cuenta su editorial", apunta @mathieudt.

Por ultimo también genera dudas el hecho de que se casara en 1983, cuando supuestamente llevaba cuatro años en coma.