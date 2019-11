Una joven ha sido atropellada después de participar en una entrevista que le hicieron en plena calle para IB3, la televisión pública de las Islas Baleares, en la que se le preguntaban a los usuarios de patinetes si conocían la normativa.

El periodista le pregunta cuál es la normativa para los usuarios de patinetes eléctricos aprobada por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y la chica responde con seguiridad: "No se puede ir fuera del carril bici o de la acera, todavía no es obligatorio el caso, no se pueden llevar casco de música y creo que de noche se puede ir por todas partes a las 22 de la noche más o menos.

Después de finalizar la entrevista, la joven se sube en su patinete y acaba siendo atropellada por un coche al cruzar cuando está llegando a la zona central de la vía.

El vídeo se ha viralizado en redes sociales y se ha abierto un pequeño debate sobre quién ha tenido la culpa. Lo cierto es que aparece un semáforo para peatones en verde, pero parece pertenecer al paso de cebra que está en el siguiente tramo de la carretera. Por lo tanto, la chica tendría que haber hecho caso al semáforo en rojo que estaba más cerca.

