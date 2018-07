Así han envejecido los mitos eróticos de los 80 y los 90 (masculinos)

Todas las que hemos crecido en los años 80 y 90 nos hemos podido sentir atraídas alguna vez por uno de estos mitos eróticos de aquellos años, pero seguro que no sabes cómo han cambiado con el paso de los años. Todas hemos sido fans de Take That o Backstreet Boys, llorado la muerte de Leonardo DiCaprio en Titanic o suspirado por nuestro futbolista favorito. La semana pasada recopilamos una selección de veinte actrices, modelos, cantantes y presentadoras de televisión que fueron mitos eróticos de una época. Ahora toca la versión masculina con esta selección de actores, cantantes y futbolistas que llenaron las portadas de la Bravo y la Super Pop, y forraron las carpetas de muchas adolescentes.