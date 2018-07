Así fueron los Oscar en 20 momentazos

Ayer se celebró la gala de los Premios Oscar en Hollywood. Como todos los años el evento fue lo más comentado en redes sociales y esta siendo lo más comentado esta mañana en medio mundo. La ceremonia empezó a las 2:30 de la mañana y terminó a unas intempestivas 5:0 por lo que en España sólo un puñado de frikis nos quedamos despiertos para verla. Si quieres ver quienes fueron todos las ganadores de la noche entra en este enlace de SeEstrena pero si lo que quieres es saber como fue la gala y cuales fueron los momentos más destacados y virales aquí te resumimos los Oscar en 20 momentazos. 1) La alfombra roja (y la gala en general) la ganó Jacob Tremblay, protagonista de 'La habitación' que se lo pasó a lo grande.

Liopardo | Liopardo

2) En el apartado femenino fue Alicia Vikander la que acaparó más miradas. Iba espectacular pero algunos la comparaban con Bella.

3) La ceremonia arrancó con un monólogo incontestable de Chris Rock en el que hablo sin pelas en la lengua de diversidad y racismo.

4) De echo toda la ceremonia estuvo salpicada de bromas y referencias a la cuestión racial consiguiendo revertir las criticas y dando una gran visibilidad a personas de color que no se correspondía con su nula presencia en premios. La mejor broma de todas fue esta con Jack Black como protagonista.

5) El oso de 'El Renacido' estuvo presente en la ceremonia.6) Hubo un momento en que todos los premios se los estaba llevando 'Mad Max'. Al final acabo la ceremonia con 6 estatutillas, todas ellas en los apartados técnicos.

7) The Weeknd actuó con este estrafalario peinado.

8) Los robots de Star Wars, BB8, C3PO Y R2D2, presentaron un premio (la película no tenía apenas nominaciones)9) También estuvieron presentes los minions que entregaron el premio al mejor corto de animación. El corto chileno 'Historia de un oso'.

Liopardo | Liopardo

10) 10) ¿Alguien quiere galletas? Chris Rock quiso emular el éxito que tuvo hace tres años Ellen DeGeneres repartiendo pizza entre el público y se trajo a unas niñas boyscout para que vendieran galletas entre los asistentes.

11) Emanuel Lubezki hizó historia al ganar su tercer Oscar consecutivo como mejor director de Fotografía. Empata a si con el compositor Roger Edens que ganó tres seguidos en los años 40 y sólo es superado por Walt Disney que se llevó 10 estatuillas en los años 30. Liopardo | Liopardo 12) El momento más emotivo lo protagonizo Dave Grohl con su impecable versión de 'Blackbird'. El clásico de los Beatles sirvió para poner banda sonora al In Memorian, cuando los Oscar recuerdan a todos los que se han ido este año.

#Oscars : Sam Smith dedicates his Best Original Song win to the LGBT community https://t.co/L08kB0mlHP https://t.co/ocXyFVbivL

13) El vicepresidente Joe Biden presentó la actuación de Lady Gaga e hizo un alegato contra las violaciones a mujeres en campus universitarios de Estados Unidos.14) Aunque el momento más friki de Lady Gaga fue cuando conoció a C3PO en el backstage.15) Sam Smith ganó el Oscar a la mejor canción original por 'Spectre' y dedicó su premio a la comunidad LGTB.16) Se hizo justicia y Ennio Morricone ganó el Oscar a mejor banda sonora original. Es la segunda persona en la historia que gana un Oscar después de haber recibido uno honorífico, el otro fue Paul Newman.

And the Oscar for Best Picture goes to... Spotlight! Watch this moment presented by @SamsungMobileUS. #Oscarshttps://t.co/QKhO6cfd7G