Como motivo del coronavirus los estudiantes están viviendo el curso más inusual de todos los años y sobre todo los alumnos de 2º de Bachillerato que se tienen que enfrentar a las pruebas de acceso a la universidad.

La EVAU acaba de empezar y nos sigue dando después de la cuarentena momentos surrealistas que están haciendo reír a los usuarios de las redes. Como por ejemplo el caso de esta joven, que publica en las redes sociales la forma con la que su padre le desea suerte para esta importante prueba, decorándole su casa de una forma bastante peculiar.

"Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto" ha escrito.

La publicación ha conseguido más de 150.000 me gusta en Twitter y ha recibido cantidad de respuestas.

