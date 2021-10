Así ha crecido Gavin, el niño protagonista de varios de tus memes favoritos

Más información 100 chistes cortos de risa imprescindibles

Seguro que alguna vez has visto este niño aunque no lo conozcas de nada. En un vídeo de YouTube, en un sticker de WhatsApp, en una respuesta de Twitter o en cualquier lado de Internet.

Es el protagonista de muchos memes que llevan años circulando por Internet y su nombre es Gavin Thomas.

Muy pocas personas alguna vez se convierten en meme notable, pero incluso menos tienen múltiples imágenes o videos de ellos mismos que terminan convirtiéndose en memes virales, aparte de las celebridades o las personas famosas.

Gavin Thomas, de 10 años, es una rara excepción en el mundo de Internet ya que se ha convertido en un meme andante después de que muchas imágenes suyas se hayan vuelto virales de su irrupción hace años.

Gavin es el sobrino de la estrella de Vine, Nick Mastodon. Hizo su primera aparición en un vine de Nick Mastodon el 24 de febrero de 2013. El 8 de mayo de 2014, Mastodon subió una compilación de Gavin vines a YouTube que tuvo bastante exito.

Desde entonces el pequeño se ha ido poco a poco convirtiendo en toda una personalidad de Internet a golpe de meme.

Con el paso del tiempo sus padres le abrieron redes sociales y ahora acumula más de 2 millones de seguidores en Facebook, 1 millón en Instagram y 500.000 en Twitter.

Recientemente el pequeño se ha vuelto viral una vez más después de que compartiera una foto actual ahora que tiene diez años y todos están comentando su cambió con el paso de los años.

El pequeño Gavin disfrutaba grabando esos vídeos y haciendo reir a la gente

La madre del pequeño Kate habló con Know Your Meme sobre el estado de Gavin como una auténtica estrella de memes, y reveló que no esperaba que saliera nada de esos videos iniciales. "Nunca me hubiera imaginado que todo esto hubiera sucedido. Solo estábamos tomando videos y fotos lindos de Gavin", aseguró.

"En 2013, mi hermano, Nick Mastodon comenzó en Vine. Nick era muy popular en Vine con sus enfrentamientos de Disney. Agregó a Gavin a algunos videos de los dos simplemente pasando el rato. Recuerdo que el primer Vine con Gavin fue simplemente entregando calcomanías a todas sus tías y tíos", explicó.

Tras años de vines y recopilaciones en YouTube la cosa volvió a repuntar en 2016 gracias a un usuario de Twitter, cuya cuenta ya no existe, quien tuiteó una serie de videos de Vine protagonizados por Gavin y cada uno acumuló decenas de miles de me gusta. y retweets.

Según Kate, la reacción de Gavin al ser grabado para estos icónicos Vines no fue más que entusiasta, y aunque solo tenía unos pocos años, su familia se dio cuenta de que grabar estos clips cortos y hacer reír a la gente era algo que disfrutaba muchísimo.