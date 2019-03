Así concluye la historia de amor viral que ha empapelado Barcelona

Todo comenzó en las redes sociales, cuando varios usuarios comenzaron a publicar fotografías de un misterioso cartel que se había visto colgado por las calles de Barcelona. En él, un talbuscaba a Alba, una chica que decía haber conocido "un jueves en los conciertillos de la Mercé". Esta original declaración de amor fue compartida por varios perfiles, incluso de planificación de bodas . Todos intentaron poner un granito de arena para que que Álex encontrara a Alba.

Cuando escribes una historia deja de ser tuya desde el momento en que alguien la lee y experimenta algo. Esto es lo que creo que ha pasado con Alba y Álex. Una pareja que se ha vuelto energía y se ha puesto en movimiento.

Me pregunto si a veces necesitamos que algo de ficción se cuele en nuestra realidad. Que un chico “empapele” una ciudad buscando a una chica a la que apenas ha besado una noche y de la que sabe poco más. Quizá esta Alba no querría saber nada de nuestro Álex, quizá a much*s nos daría miedo un comportamiento así, y a otr*s nos chiflaría del gusto.

Seguramente también estarán quienes piensan que es una idea patética y hasta ofensiva. Las lecturas son tan variadas como personas a las que ha llegado. Y el debate a partir de aquí es válido.

Lo cierto es que la ficción se nos metió en la realidad durante unos días. Y nos trastocó la rutina en mayor o menor medida. Una mentira de un loco dirán. Ya estoy oliendo la hoguera donde van a quemarme. ¿Pero hasta qué punto es irreal? En mi opinión, cuando siento algo eso es la vida.

¿Alba y Alex no existen? Yo creo que tienen vida en los 20mil “likes” que se han alcanzado en algunas de las fotos que circulan por internet. Laten en la necesidad de reacción que ha provocado esta acción poética. En la urgencia y hambre de respuesta. En la necesidad de creer que algo así puede ser posible y en quienes identifican el peligroso mito del amor romántico en esta carta. Si lo hemos sentido es que es real.

Me gustaría que nadie se sienta estafad* porque el objetivo no era jugar, ni burlar, ni reírse de nadie. Creo que lo que hemos sentido (sea risa, amor, ternura o hasta indignación) es maravilloso en un mundo repleto de indiferencia. El objetivo se ha alcanzado si alguien ha sonreído, se ha divertido y ha suspirado con estas letras.

¡Muchísimas gracias! ‪#‎ albayalex‬ "

Pero la pasada noche del lunes, la página de Facebook de un escritor que define su trabajo como, desvelaba la verdad que se escondía tras esta historia: "He dudado mucho antes de decidir si contar o no lo que realmente se esconde debajo de la historia de 'el Álex de Badalona'. En un principio no soñé ni remotamente que se alcanzaran estas dimensiones con menos de 100 carteles. La idea era hacer una acción poética totalmente anónima que. Un regalo gratuito y sin ánimo de sacar ningún beneficio más que el de agregar un poco de condimento en medio de la rutina urbana.