Un artista se vuelve viral por sus increíbles tatuajes que parecen pegatinas

Este tatuador hace diseños únicos que parecen pegatinas en el cuerpo. Luke Cormier, de 38 años, es de Terranova, Canadá, pero se mudó a Sydney, Nueva Escocia, Canadá, para perseguir sus sueños de tatuarse.

Ha estado tatuando durante 12 años y cuando comenzó, no le gustó que sus tatuajes caricaturescos parecieran pegatinas. Los tatuajes incluyen un fondo blanco y sombras, dando la ilusión de que se han pegado al brazo de la persona.

En una entrevista con Bored Panda Luke Cormier explicaba que originalmente no pensaba dedicarse al mundo del tatuaje y que quería ser un perforador. Sin embargo pasarse a los tatuajes resultó genial ya que Cormier ahora tiene 130.000 seguidores en Instagram y se está volviendo viral en TikTok con millones de visitas:

"No estoy muy seguro, para ser honesto, de cómo apareció el tatuaje en mi vida, todos se tatuaban donde crecí, era algo bastante normal y luego caí en el tatuaje por accidente. Quería ser perforador pero terminé tatuando. Todo el mundo siempre decía que mis tatuajes parecían pegatinas, así que tenía sentido añadir el blanco y hacer tatuajes imitando pegatinas reales", aseguró el artista.

Luke contó cómo empezó: "Me aficioné a los tatuajes por accidente, estaba pasando el rato en esta pequeña ciudad y la tienda local estaba buscando un aprendiz, así que apliqué y obtuve un aprendizaje".

El artista también compartió cómo se le ocurrió la idea de hacer los tatuajes con pegatinas: "Simplemente sucedió, todos siempre decían que mis tatuajes parecían pegatinas, así que decidí probar un borde blanco y funcionó".

Luke tambiénn explicó el proceso y los temas principales de sus tatuajes: "El proceso de diseño lleva mucho tiempo, dediqué entre 2 y 3 horas o más diseñando la mayoría de ellos. Los he estado haciendo durante unos 3 años y ahora no parará hasta que la gente ya no esté interesada en conseguirlos. Principalmente hago cultura pop, tatuajes de dibujos animados. Es una especie de estilo propio, ¿el realismo se encuentra con la nueva escuela, tal vez?".

