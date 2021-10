Un artista callejero francés pinta increíbles grafitis en 3D que parecen imposibles

Más información La mujer con las mejillas más grandes del mundo arrasa en Instagram y no vas a creer que es real cuando veas las fotos

Este artista crea increíbles grafiti en 3D con ilusiones ópticas que parece que están a punto de saltar de la pared. Si alguien no esperaba ver un dinosaurio o un león a la vuelta de la esquina, se llevaría el susto de su vida al ver una de sus creaciones.

Pierrot, conocido como @scaf_oner en Instagram, a menudo saca fotografías de antes y después de los lugares que transforma y es asombroso ver la transición de una simple pared a una obra de arte.

En su página web, Pierrot escribe: "Apasionado del dibujo, fundé mi empresa de decoración GrafoDeco. Dirigida tanto a particulares como a profesionales (empresas públicas o privadas), organizadores de eventos, asociaciones, o todos aquellos que quieran aportar un toque de originalidad a sus Decoraciones interiores o exteriores. Pinto todos los soportes (paredes, paneles, lienzos ...) y de todos los tamaños".

Pierrot no estudió en ninguna escuela de arte ni nada similar. "Yo no estudié arte. Empecé hace 18 años en las fábricas abandonadas y en la calle. Fue un amigo de la escuela quien me transmitió esta pasión", aseguró en una entrevista a Bored Panda.

Esta es una selección de algunas de sus mejores creaciones gracias a las que ha conseguido acumular 150.000 seguidores en Instagram.

1. Street Fighter

2. Pescame

3. Detener el tiempo

4. Cazando mariposas

5. Bola de dragón

6. Junto al fuego

7. Atrapando al dragón

8. El genio de la lámpara

