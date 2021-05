Arrasa al compartir en Twitter los mensajes que le mando su suegra por WhatsApp

Tener una buena relación con la familia de tu pareja puede ser algo muy importante ya que en muchas situaciones te va a tocar convivir con esas personas. Especialmente importante suele ser la relación con tu suegra, la madre de tu pareja, pero no todo el mundo tiene la suerte de encontrarse con una suegra tan genial como esta que se ha vuelto viral.

La usuaria de Twitter @luuu_g ha publicado los mensajes que le ha mandado su suegra, Carlota, y ha dado envidia a medio Twitter.

"Hola guapísima. Te he comprado un regalo porque me apetecía. Lo llevaré a Castelldefels y, cuando paséis, te lo doy. Un beso", le escribió su suegra.

Ante la reacción de Lucía su suegra le explicó el porque del regalo y terminó sentenciando. "Y tú la mejor nuera. Te quiero mucho. Ojalá estéis toda la vida juntos y seáis tan felices como lo hemos sido Omar y yo", finalizó Carlota.

El tuit se volvió viral acumulando 5.000 retuits, 80.000 'me gusta' y 300 comentarios. Ante el éxito de la conversación Lucía no dudo en comentarle a su suegra que se había vuelto viral y esta le contesto con el mensaje más tierno y poderoso sobre la relación que tuvo con su marido.

"¿Eh? Si yo no tengo ni Twitter. Pero me encanta que te haya gustado. Te lo digo de corazón. Como todas las parejas, en 36 años juntos hemos tenido altibajos pero como nos queríamos mucho los superábamos. Y no te lo creerás, pero los dos últimos años que él estaba enfermo pero ya nos habíamos jubilado fueron de los más bonitos de nuestra vida en pareja. Por eso os deseo a vosotros lo mismo", aseguró.

