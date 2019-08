Pangea fue el supercontinente que existió al final de la era Paleozoica y comienzos de la Mesozoica que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas, que hace unos 335 millones de años unió todos los continentes anteriores en uno solo; posteriormente, hace unos 175 millones de años, comenzó a fracturarse y a dispersarse hasta alcanzar la situación actual de los continentes.

Recientemente el tuitero argentino @SANGREXENEIZE se ha vuelto viral por publicar este tuit en el que admitía que se acababa de dar cuenta de que Sudamérica y África encajan perfectamente.

"Bueno, me acabo de dar cuenta que Sudamérica y África encajan perfectamente porque antes no habían continentes. Saludos", decía el tuit que a supera los 5.000 me gustas y los 2.000 comentarios. Tal fue el cachondeo que Pangea llegó a convertirse en Trending Topic.