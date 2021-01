Amor en tiempos de Filomena: Buscan a la pareja protagonista de la foto más romántica del temporal

María de la Cruz Valdemoro es una fotógrafa madrileña y no pudo desaprovechar la borrasca Filomena para sacar su cámara a las calle. Madrid acabó completamente nevada el sábado 9 de enero y la gente salió a la calle a jugar con la nieve, hacer muñecos y subir fotografias a redes sociales.

Al estar muchas calles y carreteras completamente nevadas no había coches. En la autopista A2, a la altura de la Avenida de América, se encontró con una pareja que se estaba besando en medio de la calzada bañados por la nieve.

María no dudo en levantar su cámara con teleobjetivo y capturar el romántico momento que parecía sacado de una película. ¿Quién no querría un recuerdo así? "No sé quiénes son, pero esta foto es un poco de enmarcarla en su salón. No por bonita sino por irrepetible", escribió María en Instagram.

Se le ocurrió que sería bonito regalarles una copia de la instantanea "Sería bonito encontrarles para dársela. Es de ayer sábado por la mañana, a la altura de Avenida de América. Por si juuuuusto les conoces"

Todavía no ha encontrado a la pareja pero la fotografía se ha vuelto viral y es sin duda una de las más bonitas que ha dejado la nevada en la capital.

