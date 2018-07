Amor 'a primer oído' en un tren de Renfe, la nueva historia viral de Twitter

Venga, vamos a hablar de Renfe (no, no lo has adivinado, la caída de su web no es noticia hoy). Ni los billetes a 25 euros, esos imposibles de conseguir a no ser que F5 y la yema de tu dedo sean todo en uno. Tampoco es novedad ni noticia el frío invernal que hace en cualquier estación (y en cualquier estación, vagón y coche del AVE que se tercie. Mónica Carrillo somos todos cuando lo narra en Twitter). El amor ha llegado y lo ha hecho gracias a Renfe y a las redes sociales, claro. Bienvenidos a 2017.

Vamos a situarnos. Paula (@PaulaIsAllIn), una joven estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, confesaba a través de Twitter su encuentro en un tren de Renfe con un chico. El CM de @Renfe, cual vecina cotilla de 'Allí Abajo' (te lo agradecemos), intentaba sonsacar más información. "Un chico tenía la misma canción que yo puesta en los cascos. Pensaba que no se oía hasta que él me ha enseñado que llevaba la misma canción", contaba Paula. Liopardo | Liopardo Si esto no es amor a primer oído... ¡Que venga @diostuitero y lo vea! Liopardo | Liopardo Mientras Paula confesaba sus ganas de volver a encontrarse con este chico en la estación de Nuevos Ministerios... ¡Se hizo la magia! El chico en cuestión, Alejandro (@alejandroseven7) HA APARECIDO, dejando su huella en Paula y a través de la red social: "Vale... Esto era lo último que esperaba hoy. Me ha dado por buscar en Twitter por si acaso y yo soy el chico que te ha enseñado la canción", narraba él. ¡Estamos F-A-S-C-I-N-A-D-O-S! Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Ahora QUEREMOS SABER DE QUÉ CANCIÓN SE TRATA. No podemos vivir con esta incertidumbre. Y también queremos saber si ya han hablado por MD, claro. La música hace milagros... Y es que ya lo decían Bisbal y Chenoa allá por 2002 en 'Escondidos': "El tren pasa una vez, por ti no volverá". Una preciosa historia y aunque parece que Paula y Alejandro ya se hablaban por twitter desde hace tiempo, nosotros elegimos creérnosla. Liopardo | Liopardo