¿Alguien le ha preguntado si lo quiere?: Los mejores memes del Nobel de Literatura que ha vuelto a no ganar Murakami

Hay cosas que se repiten cada año como la navidad, los cambios de hora, las olas de calor en verano y que Murakami no gana el Premio Nobel. Un año más el popular escritor japonés y eterno candidato se ha quedado a las puertas.

El Premio Nobel de Literatura 2021 ha sido para el novelista tanzano Abdulrazak Gurnah, por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo, informó la Academia Sueca.

El Comité Nobel destacó de la obra de Gurnah su "penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes ".

Nacido en Zanzíbar en 1948, Gurnah se instaló en Inglaterra a finales de los años sesenta y es autor de novelas como "Memory of Departure", "Pilgrims Way", "Dottie", "Paradise", "Admiring Silence" o "By the Sea".

Todos los años es la misma historia, Murakami está entre los candidatos y es el favorito de muchos pero nunca gana. Ya en 2007 encontramos un tuit con un link a una noticia que hablabla de Murakami como uno de los principales candidatos a ganar el premio y a lo mejor quice años después tenemos que empezar a preguntarnos si realmente lo quiere.

Como contraste esta es la única mención que había en toda la historia de Twitter sobre la posible concesión del Nobel a Abdulrazak Gurnah.

Lo que si está claro es que Murakami es el triunfador en cuanto a memes se refiere y este año no ha sido diferente.

Pero también había memes en 2020

En 2019

En 2018

En 2017

En 2016

En 2015

Nos quedamos a esperar hasta el año que finalmente lo gane y sea como cuando Di Caprio finalmente ganó el Oscar, más memes al respecto.