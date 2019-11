Esta cada vez más claro que Tik Tok es la red social por excelencia de los adolescentes y no paran de llegarnos contenidos divertidos, absurdos y virales que saltan desde Tik Tok a otras redes.

Uno de esos ejemplos este tuit que podríamos titular ¿A qué edad te diste cuenta de que el agujero del piercing de la lengua sirve para medir la cantidad de espaguetis por persona?

La autora del vídeo es una usuaria de Tik Tok llamada @vaaleriia03 que cuenta con más de 60.000 seguidores.

En sus historias de Instagram explicó lo sucedido con el espagueti "Estaba haciendo la cena y mientras se cocían los espaguetis me comí uno crudo y como lo vi estrechito pensé que a lo mejor me cabía por el agujero del piercing".

"El caso es que me metí el espagueti y cuando lo fui a sacar tiré tan fuerte que me empezó a sangrar la lengua. Dolía mucho y me agobié bastante”, ha asegurado Valeria. Por suerte finalmente consiguió sacárselo "corté el espagueti por arriba y me lo saqué con agua caliente para que se ablandara".

