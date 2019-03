¿Te acuerdas de Bom Bom Chip? Se han juntado 22 años después para recrear su foto más mítica

Si creciste en los años 90 seguro que conoces a Bom Bom Chip. El grupo infantil de más éxito en España entre 1992 y 1996.

Estaba integrado por dos chicos (José Luis Cid de Rivera Kuiperdal y Sergio Martín Flecken) y tres chicas (Estela Sala Cebrian, Cristina Hervás Boti y Rebeca Marcos Morales). Sacaron tres discos, "Toma, toma y toma", "No somos renacuajos" y "Helado para astronautas".

Sus canciones "Multiplícate por cero", "Toma mucha fruta" o "Miércoles" son míticas al igual que lo son las versiones que hicieron de clásicos como "Hago chas y aparezco a tu lado", "Groenlandia" o "Corazón de tiza".

Pero para los más nostálgicos ahora tenemos una bonita noticia, y es que sus componentes se han vuelto a unir 22 años después para recrear una de las imágenes más icónicas del grupo. Ha sido Rebeca, la menor del grupo, la que ha publicado una imagen en la que aparecen los cinco juntos.

"El otro día me paré a pensar que no recuerdo el día que les conocí... Están en casi todos los recuerdos de mi infancia, y es que la nuestra fue algo distinta, rara, divertida, mágica ... Nos une algo más que una amistad. Debe ser que se alinearon los planetas para que nos eligieran a nosotros, 5 niños “normales” con ganas de comernos el mundo. Y aquí estamos, años después, con las mismas ganas de seguir soñando y viviendo. Ahora, con otra perspectiva valoro todo lo que vivimos, me siento feliz y orgullosa de haber compartido con ellos esta experiencia que nos marcará siempre. Por muchas más quedadas ❤️", escribe junto a la publicación.

¿Qué fue de los chicos de Bom Bom Chip?

Sergio Martín, el guaperas del grupo, actuó en un par de películas y en la serie “Cambio de clase”. En la actualidad es el guitarrista de la banda del musical "La llamada" de los Javis.

Rebeca Marcos tuvo apariciones esporádicas en series de televisión, la última de ellas en 2007. En la actualidad poco se sabe de su vida personal más allá de lo que pública en su cuenta de Instagram.

José Luis Cid de Rivera Kuiperdal no se ha dedicado al mundo del espectáculo tras la disolución de la banda. Tampoco se sabe mucho de la vida de Estela Sala y Cristina Hervás que dejaron la música y la farándula para siempre.