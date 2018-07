La entrada de Podemos con 69 diputados y Ciudadanos con 40 ha hecho que el Congreso de los Diputados se llene de nuevas caras. Pero sin duda el tema más comentado en redes de la sesión constitutiva fueron los memes de Errejón y el hijo de Carolina Bescansa y el acalorado debate sobre la conciliación laboral. Esta vez el incendio en redes sociales ha empezado cuando la periodista y colaboradora de Espejo Público, Pilar Cernuda, aseguraba que algunos diputados de Podemos olían mal con comentarios como "La progresía no está reñida con la ducha" o "¡Hace falta limpieza, porque en el hemiciclo conviven muchas personas juntas!".Susanna Griso, presentadora de Espejo Público le contesto asombrada que "Ir con traje y corbata no te asegura que seas más limpio que una persona que va con rastas". Las opiniones de Cernuda no tardaron en obtener respuesta en twitter, donde las lenguas afiladas de algunos respondían con humor a la pregunta ¿A que huele el Congreso de los Diputados?